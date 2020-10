Vreme: Danes sprva delno jasno, v zahodnih krajih bo občasno deževalo

Ljubljana, 3. oktobra - Popoldne se bodo padavine na zahodu okrepile in do večera zajele vso Slovenijo. Vmes bodo lahko tudi nevihte z močnimi nalivi. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na vzhodu do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.