Maske za otroke v vrtcih in šolah niso več potrebne

Ljubljana, 3. oktobra - Vlada je v petek sprejela spremembe nošenja mask v vrtcih in šolah, pri čemer te ne bodo več potrebne za otroke v vrtcih ter učence in dijake, ko so v matičnem oddelku, pa tudi za vzgojitelje v vrtcih in učitelje do vključno 3. razreda. Določila je tudi obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.