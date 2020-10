Miami brez poškodovanih Dragića in Adebaya v izgubljenem položaju

Orlando, 3. oktobra - Košarkarji Los Angeles Lakers so v drugi tekmi finala končnice severnoameriške lige brez težav tudi v drugo ugnali Miami Heat s 124:114. Miami je igral brez poškodovanih Gorana Dragića in Bama Adebaya, njun nastop pa ostaja pod vprašajem tudi za naslednji tekmi. Jezerniki so s prednostjo dveh zmag že na pol poti do naslova prvaka lige NBA.