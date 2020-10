Ameriška vlada tujim novinarjem ukinja vizum za nedoločen čas

Washington, 3. oktobra - Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je odločila za spremembo režima vizumov za tuje dopisnike, študente in akademike. Tuji dopisniki so doslej dobili vizume za nedoločen čas oziroma za čas trajanja zaposlitve pri mediju, zaradi katerega so dobili vizum, če niso zapustili ZDA. Po novem naj bi gostoljubje trajalo le 240 dni.