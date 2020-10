Nepremičninski trg Manhattna v prostem padcu

New York, 3. oktobra - Podjetje Compass sporoča, da je prodaja stanovanjskih nepremičnin na Manhattnu v tretjem četrtletju letos padla za 46 odstotkov, saj se nadaljuje beg prebivalstva iz najdražjega dela mesta New York zaradi pandemije koronavirusa. Ljudje se najbolj selijo v predmestja in na Florido.