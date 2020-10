Delo o proračunskih izzivih Slovenije (3. 10.)

Ljubljana, 2. oktobra - Miha Jenko v komentarju Čari in pasti fiskalne bazuke piše o proračunskih izzivih Slovenije. Po mnenju avtorja je zdajšnje vladno ukrepanje z največjo "fiskalno bazuko" načeloma utemeljeno, saj izjemnost in globina krize zahtevata pravočasno in pametno uporabo najmočnejših orodij in orožij.