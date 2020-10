Demokrat Biden negativen na testu za koronavirus

Washington, 2. oktobra - Zdravnik demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna je sporočil, da so nekdanjega podpredsednika ZDA skupaj s soprogo Jill testirali za novi koronavirus in test je bil negativen. Bidna so testirali potem, ko so okužbo s koronavirusom potrdili pri predsedniku ZDA Donaldu Trumpu.