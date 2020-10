Med okuženimi s koronavirusom tudi ameriški prvi par

pripravil Blaž Mohorčič

Washington, 2. oktobra - Z novim koronavirusom sta se okužila tudi ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melanio. Oba imata blage simptome in sta v karanteni. Trumpov zdravnik je sporočil, da se ameriški predsednik dobro počuti in bo še naprej "brez motenj" opravljal svoje naloge, med okrevanjem pa bo ostal v Beli hiši.