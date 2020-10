V CD Vlatko Stefanovski z Radetom Šerbedžijo kot posebnim gostom

Ljubljana, 3. oktobra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo nocoj nastopil priznani makedonski kitarist in pevec Vlatko Stefanovski. Na akustičnem koncertu bo predstavil uspešnice, kot so Jovano, Jovanke, Makedonsko devojče, Čuvam noć od budnih in Čukni vo drvo, med gosti, ki jih je povabil, pa se mu bo na odru pridružil igralec Rade Šerbedžija.