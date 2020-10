Kontrolorji združenih ognjev se bodo usposabljali na območju Mirnske doline in Suhe krajine

Mirna/Žužemberk, 5. oktobra - Sodelujoči na mednarodnem tečaju kontrolorjev združenih ognjev se bodo od danes do petka usposabljali na območju Mirnske doline in Suhe krajine. Usposabljanje bosta podpirali 152. letalska eskadrilja z letali Pilatus in letalska šola s helikopterji Bell, potekalo pa bo med 9. in 14. uro, v četrtek tudi med 16. in 22. uro.