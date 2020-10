Slovenija spet napredovala na lestvici digitalne konkurenčnosti

Ljubljana, 3. oktobra - Slovenija je na letošnji lestvici digitalne konkurenčnosti, s katero švicarski inštitut IMD meri sposobnost in pripravljenost držav na prevzemanje in uvajanje digitalnih tehnologij, med 63 državami zasedla 31. mesto, kar je eno mesto višje kot lani in ponovni napredek. Na vrhu lestvice so ZDA, ki jim sledijo Singapur, Danska, Švedska in Hongkong.