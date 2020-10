Koritnik v Sevnici o organizaciji in dostopnosti storitev državnih ustanov ter digitalizaciji upravnih storitev

Sevnica, 2. oktobra - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je na delovnem sestanku v Sevnici danes sešel s predstavniki tamkajšnjih državnih ustanov in občine. Skupni sestanek so končali s pogovorom o organizaciji in dostopnosti storitev državnih ustanov v občini ter o digitalizaciji upravnih storitev, so sporočili z ministrstva za javno upravo.