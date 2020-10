Ob svetovnem dnevu živali pozivi k ozaveščanju o skrbi zanje

Ljubljana, 4. oktobra - Danes je svetovni dan živali, namenjen ozaveščanju o živalih za izboljšanje njihovega statusa in dobrobiti. Kot so ob tej priložnosti poudarili na kmetijskem ministrstvu, je ozaveščanje javnosti usmerjeno v vso družbo in ne le v lastnike živali. Zaščita živali je namreč ena od vrednot slovenske družbe, zapisana tudi v ustavi, so spomnili.