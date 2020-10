Maribor in Ljubljana med podpisniki Evropske deklaracije o krožnih mestih

Maribor, 4. oktobra - Mestni občini Ljubljana in Maribor sta se pridružili skupini mest podpisnic Evropske deklaracije o krožnih mestih. Ta mesta so se po navedbah mariborske občine zavezala k prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo in ustvarjanju z viri učinkovite, nizkoogljične in družbeno odgovorne skupnosti, v kateri je poraba virov ločena od gospodarske rasti.