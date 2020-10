Za ponedeljek napovedane stavke v Gorenju ne bo

Velenje, 2. oktobra - Skupščina sindikata Skei Gorenje je danes sklenila, da odpove za ponedeljek napovedano stavko v Gorenju, je za STA povedal predsednik Skei Gorenje Žan Zeba. Kot so sporočili iz Gorenja, se je za to odločilo več kot 92 odstotkov zaposlenih. Izredni bonus bodo delavci v proizvodnji poleg za avgust prejeli tudi za september, oktober in november.