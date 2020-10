Zgodba Ruske kapelice pod Vršičem odslej v posebni aplikaciji

Kranjska Gora, 3. oktobra - Turizem Kranjska Gora je v sodelovanju s podjetjem Escapebox razvil nov turistični produkt, in sicer aplikacijo, s pomočjo katere bodo obiskovalci lahko doživeli zgodbo Vršiške ceste in Ruske kapelice. Obiskovalci se bodo prek obogatene resničnosti seznanili z zgodbo kapelice in bridko usodo vojakov, ki so umrli pod Vršičem.