Ministri EU za okolje o podnebni politiki in biotski raznovrstnosti

Berlin, 2. oktobra - V Berlinu se je danes zaključilo dvodnevno neformalno zasedanje ministrov EU za okolje. Iz Slovenije se srečanja udeležuje državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek. Udeleženci so se posvetili predvsem vprašanjema nadaljnje podnebne politike EU in biotske raznovrstnosti.