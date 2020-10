Policija na protestih ob obletnici referenduma v Kataloniji aretirala več ljudi

Barcelona, 2. oktobra - Policija je aretirala 16 ljudi, ki so se v Barceloni in Gironi v četrtek udeležili protestov ob obletnici nezakonitega referenduma o neodvisnosti Katalonije, je danes sporočil tiskovni predstavnik policije. Protestov se je letos udeležilo manj ljudi, med drugim, ker so zaradi pandemije covida-19 prepovedana večja zbiranja.