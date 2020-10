Kozina, 2. oktobra - Policisti so v četrtek okoli 22.30 v Materiji ustavili osebni avto italijanskih registrskih oznak, ki ga je vozil 30-letni državljan Romunije. V vozilu pa sta bila še dva državljana Irana in dva državljana Pakistana, ki so nezakonito prestopili mejo. Kot so sporočili s koprske policijske uprave, bodo voznika kazensko ovadili.