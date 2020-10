Ljubljana, 4. oktobra - Potem ko so v sredo člani KGZS, predstavniki 1671 pravnih oseb volili svoje predstavnike v svet KGZS in v svete 13 območnih enot, jih bodo danes volile še fizične osebe. Glas bodo lahko oddale na 255 voliščih po Sloveniji od 7. do 19. ure, so sporočili iz KGZS.