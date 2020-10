Okužbe s koronavirusom tudi v Domu starejših Rakičan

Ljubljana, 2. oktobra - Okužbe s koronavirusom so v zadnjem času zabeležili tudi v Domu starejših Rakičan, kjer je okuženih šest zaposlenih in 13 stanovalcev, je na novinarski konferenci povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Razmere zaradi virusa nasploh so po njegovih besedah resne, niso pa dramatične. Jelko Kacin je opozoril na večanje števila hospitaliziranih.