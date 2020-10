V četrtek okužbe v 80 občinah, največ v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti

Ljubljana, 2. oktobra - V četrtek so okužbe z novim koronavirusom potrdili v kar 80 občinah po državi. Znova prednjači Ljubljana s 46 okužbami, pred Mariborom z 12 in Mursko Soboto z 10 primeri. Najvišji delež trenutno okuženih pa imajo v občinah Črna na Koroškem (1,28 odstotka), Log-Dragomer (0,465 odstotka) in Mežica (0,45 odstotka).