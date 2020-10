Svetovni voditelji želijo Trumpu in soprogi Melanii čimprejšnje okrevanje

Washington/Bruselj/London, 2. oktobra - Iz sveta se vrstijo odzivi in želje po čimprejšnjem okrevanju predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegove soproge Melanie, ki sta danes sporočila, da sta okužena z novim koronavirusom. Nanju so se s spodbudnimi sporočili med drugim obrnili predsednik Evropskega sveta Charles Michel, nemška kanclerka Angela Merkel in britanski premier Boris Johnson.