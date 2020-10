Nabavni vrh: Deglobalizacija velika priložnost za Slovenijo

Ljubljana, 2. oktobra - Pandemija covida-19 je okrepila že prisotne trende k deglobalizaciji in regionalizaciji oz. lokalizaciji proizvodnje. Čeprav je gospodarski in politični kontekst v svetu izjemno kompleksen, toksičen in negotov, so globalna gibanja velika priložnost za Evropo in Slovenijo, je bilo slišati v uvodnem delu letošnjega Nabavnega vrha.