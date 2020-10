Velika podjetja lani prispevala skoraj polovico vrednosti izvoza

Ljubljana, 3. oktobra - Velika podjetja so lani prispevala skoraj polovico vrednosti celotnega izvoza Slovenije. Njihov izvoz je predstavljal 47,9 odstotka vrednosti vsega izvoza, uvoz pa 39,7 odstotka vrednosti vsega uvoza. Mikro in mala podjetja so skupaj prispevala 22,5 odstotka vrednosti vsega izvoza in 30,3 odstotka vrednosti celotnega uvoza.