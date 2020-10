V četrtek potrdili rekordnih 238 okužb z novim koronavirusom, skupno število okužb preseglo 6100

Ljubljana, 2. oktobra - V četrtek so ob 3281 testih potrdili rekordnih 238 okužb z novim koronavirusom, je sporočila vlada. To je do zdaj najvišje dnevno potrjeno število okužb, delež pozitivnih testov pa je znašal 7,25 odstotka. Skupno so doslej našteli 6103 okužbe, trenutno jih je aktivnih 1908. V bolnišnicah je bilo 86 bolnikov s covidom-19, dva sta umrla.