Direktorat za šport in NIJZ uskladila priporočila za šport v dvoranah

Ljubljana, 2. oktobra - Direktorat za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sta uskladila higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim korovnavirusom pri uporabi notranjih športnih objektov in površin. Tako za tekmovanja, treninge in rekreacijo, ki se lahko tako še naprej izvajajo.