Javno podjetje Energetika Šentrupert dobilo kupca

Šentrupert, 3. oktobra - Potem, ko so šentrupertski svetniki te dni soglašali s prodajo občinskega podjetja Energetika Šentrupert, je ta dolenjska občina začela postopke za pripravo prodajne pogodbe in podelitev koncesije. Najvišjo kupnino je v drugem krogu zbiranja zavezujočih ponudb ponudilo ljubljansko podjetje Eko-toplota energetika in sicer dober milijon evrov.