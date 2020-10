Na ljubljanskem letališču začasno drugačna ureditev dostopa

Brnik, 2. oktobra - Od ponedeljka, 5. oktobra, bo na ljubljanskem letališču začasno spremenjen dostop do potniškega terminala in ostalih spremljajočih objektov. Spremembe bodo pospremljene z ustrezno prometno signalizacijo. Prometna ureditev je del gradnje novega potniškega terminala, ki je v polnem teku, so danes sporočili iz družbe Fraport Slovenija.