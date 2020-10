Na posvetu v Kopru o pomenu Manevrske strukture narodne zaščite

Koper, 2. oktobra - Na današnjem posvetu ob 30. obletnici Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) v Kopru so govorci izpostavili pomen zahtevnih odločitev v prelomnem obdobju v letu 1990, ko so kljub pritiskom po predaji orožja uspeli obdržati velik del orožja in streliva teritorialne obrambe, in vloge MSNZ pri tem.