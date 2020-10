Litva prepovedala kajenje na balkonih večstanovanjskih hiš

Vilnius, 2. oktobra - Prebivalci Litve ne bodo smeli več kaditi na balkonih večstanovanjskih hiš, če bo to motilo najmanj enega njihovega soseda. To predvideva sprememba zakona o tobačnih izdelkih, ki jo je parlament v Vilniusu potrdil v četrtek in bo začela veljati s prihodnjim letom. Novo zakonodajo mora sicer potrditi še litovski predsednik Gitanas Nauseda.