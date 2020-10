V Bohinju prvi koraki k ponovni oživitvi smučišča na Kobli

Bohinj, 2. oktobra - Bohinjski občinski svetniki so na četrtkovi seji sprejeli odlok o koncesiji za graditev žičniške naprave Kozji hrbet. Gre za prvi korak k oživitvi smučišča na Kobli in mogoče tudi k uresničitvi projekta 2864. Leitnerjev zastopnik je namreč kupil premoženje iz stečajne mase ŽTG Kobla in bi lahko morda že letos zagnal prvo napravo.