Newyorške borze končale pozitivno

New York, 1. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Rast indeksov so vodile predvsem delnice tehnoloških podjetij, medtem ko so vlagatelji premlevali mešane gospodarske podatke in možnost sprejetja dogovora o novem stimulativnem paketu pomoči za ameriško gospodarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.