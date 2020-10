Maribor, 1. oktobra - Nina Ambrož v komentarju Najšibkejši člen piše o šibkem položaju današnjega delavca. Po mnenju avtorice pove veliko o tem, kako šibek je danes delavec, to, da so delavci Cimosa na nedavnem shodu stali pretresljivo mirno in sklonjenih glav s strahom v očeh.