Za mesto generalnega direktorja onkološkega inštituta prispelo devet prijav

Ljubljana, 1. oktobra - Na razpis za mesto generalnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana se je prijavilo devet kandidatov. Štiri vloge so bile popolne, pet kandidatov pa so pozvali k dopolnitev vloge, so sporočili po današnji po seji sveta zavoda. Inštitut do imenovanja novega direktorja kot vršilka dolžnosti tako še vedno vodi Andreja Uštar.