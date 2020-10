Krajani Anhovega županji Občine Kanal ob Soči predali podpise za zahtevo čiste vode

Kanal/Anhovo, 1. oktobra - Krajani Anhovega, društvo Eko Anhovo in Lista za zdravje in kakovost bivanja so pred sejo občinskega sveta Občine Kanal ob Soči danes popoldne županji Tini Gerbec predali nekaj več kot 600 podpisov podpore, s katerimi zahtevajo zagotovitev novega vira neoporečne in zdrave pitne vode ter novega vodovodnega omrežja.