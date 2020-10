Policija: Kriminalistična preiskava bo zmeraj samo zahtevno policijsko delo brez kakršnihkoli stranskih primesi

Ljubljana, 1. oktobra - Na policiji so očitke, ki se na račun dela policije v zadnjem času pojavljajo v javnosti, ocenili kot neutemeljene in nestrokovne. Kriminalistična preiskava bo vedno ostala samo zahtevno policijsko delo brez kakršnihkoli stranskih primesi, preiskovalci in njihovi vodje pa si zaslužijo dostojno in spoštljivo javno obravnavo, so poudarili na GPU.