Ljubljana, 1. oktobra - Svojci pogrešajo 17-letno Leo Šparovec iz Ivančne Gorice. Visoka je okoli 170 centimetrov, suhe postave, rjavo roza obarvanih do ramen dolgih las, rjavih oči. Kako je oblečena, ni znano. Nazadnje so jo videli v sredo v jutranjih urah v Ivančni Gorici, ko je odšla od doma, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.