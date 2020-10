Število okuženih v CUDV Črna še nekoliko naraslo, okužbe tudi v ZD Ravne na Koroškem

Črna na Koroškem/Ravne na Koroškem, 1. oktobra - Število okuženih z novim koronavirusom v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem je še nekoliko naraslo. Skupno so doslej okužbo potrdili pri 58 uporabnikih in 21 zaposlenih. S precejšnjo kadrovsko stisko se zaradi potrjenih okužb med zaposlenimi in izdanih karanten spopadajo tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Ravne na Koroškem.