Ministrstvo za zdravje ob dnevu starejših izpostavlja sorazmernost ukrepov, posebej v domovih za starejše

Ljubljana, 1. oktobra - Ministrstvo za zdravje ob mednarodnem dnevu starejših, ki v letošnjem letu opozarja na položaj starejših med in po epidemiji, opozarja na sorazmernost ukrepov, posebej v domovih za starejše. Kot so zapisali, je treba pri vsaki odločitvi tehtati med kakovostjo življenja in varnostjo starejših, da jim omogočimo čim bolj normalno življenje.