V BiH 280 novih okužb s koronavirusom, v Severni Makedoniji 162

Beograd/Sarajevo/Skopje, 1. oktobra - V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 280 novih okužb z novim koronavirusom, pet bolnikov s covidom-19 pa je umrlo. V Severni Makedoniji so potrdili 162 novih okužb, štirje bolniki so umrli. Iz Srbije poročajo o 111 novih okužbah, umrl pa je en bolnik. V Črni gori so potrdili 215 novih okužb, umrl je en bolnik.