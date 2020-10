Pedersen, Phiipsen in Ackermann obvladujejo Belgijo

Gent, 1. oktobra - Kolesarji so na dirki BinckBank Tour v Belgiji opravili s tretjo etapo. Sprint glavnine je dobil lanski svetovni prvak Danec Mads Pedersen pred Belgijcem Jasperjem Philipsnom in Nemcem Pascalom Ackermannom. Zaradi spremembe trase so se tokrat spopadli s krožno 157 km dolgo etapo s startom in ciljem v Aalterju v zahodni Flandriji.