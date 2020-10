Izolska turistična strategija z vizijo zeleno-modre destinacije za 365 dni

Izola, 1. oktobra - Izolski občinski svet je danes v prvem branju sprejel strategijo razvoja turizma v občini za obdobje 2021-2025. Z dokumentom ciljajo na desezonalizacijo in poudarjanje prednosti občine, morja in podeželja, kar so zaobjeli v viziji "zeleno-modra destinacija za 365 dni". Do leta 2025 ciljajo na 20-odstotni dvig števila nočitev glede na leto 2019.