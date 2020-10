V Zagrebu postavili prvi spotikavec v spomin na judovske žrtve

Zagreb, 1. oktobra - Na pločniku ob hiši v središču Zagreba, v kateri je živelo judovsko dekle in nekdanja hrvaška gledališka zvezdnica Lea Deutsch, so danes postavili prvi spotikavec (Stolperstein) v Zagrebu. V naslednjih tednih nameravajo postaviti skupaj 20 spotikavcev v spomin na 20 žrtev nacističnega in ustaškega terorja med drugo svetovno vojno.