Libanon in Izrael dosegla dogovor o pogajanjih za rešitev vprašanja meje

Bejrut/Tel Aviv/Washington, 1. oktobra - Libanon in Izrael sta dosegla dogovor o začetku pogajanj o vprašanju meje na morju in kopnem, ki bodo potekala pod pokroviteljstvom Združenih narodov in ob posredovanju ZDA. Kdaj natančno naj bi se posredna pogajanja med obema stranema začela, še ni znano. ZDA so dogovor med državama, ki sta tehnično še v vojni, že pozdravile.