Pompeo in Vatikan "sproščeno in prijateljsko" o odnosih s Kitajsko

Vatikan, 1. oktobra - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je danes obiskal Vatikan, kjer je imel "sproščene in prijateljske" pogovore z visokimi predstavniki Svetega sedeža, so danes po obisku sporočili gostitelji. Strani naj bi tako zgladili napetosti, ki so jih sprožile Pompeove kritike na račun po njegovem preveč prijaznega odnosa Vatikana do Kitajske.