Študentske organizacije z dobrodošlicami novincem na nekoliko drugačen način

Ljubljana/Maribor/Koper, 1. oktobra - Ob začetku študijskega leta so v študentskih organizacijah zaradi covida-19 novincem pripravili dobrodošlice na nekoliko drugačen način. Zanje so med drugim pripravile informativno gradivo, ki jih dobijo na sedežih organizacij. V tem tednu so pripravile tudi številne dogodke na veselje predvsem tistih, ki vstopajo v študentsko življenje.