Krek: V tem trenutku potrebujemo pomoč in podporo vseh političnih strank, ne pa njihove kritike

Ljubljana, 1. oktobra - Na NIJZ "trenutno potrebujemo predvsem pomoč in podporo vseh političnih strank, ne pa njihove kritike", je v odzivu na poziv predsedujoče SD Tanje Fajon, naj vlada razmisli o njegovi zamenjavi, dejal direktor NIJZ Milan Krek. Od politike bi pričakoval, da razume, da so strokovna institucija, in ne politični organ. Na Ukomu poziva ne komentirajo.