V Hongkongu na protestih več aretacij

Hongkong, 1. oktobra - V Hongkongu se je danes zbralo več sto protestnikov, ki so nasprotovali okrepljeni prisotnosti policije. Ta je sporočila, da so na protestih ob kitajskem nacionalnem dnevu aretirali 69 ljudi, večino zaradi udeležbe na nedovoljenih protestih. V primeru, da jih bodo spoznali za krive, jim grozi do pet let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.