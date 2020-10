Zaposlenim v mariborskem Cimosu informacije o zaprtju obrata naslednji teden

Maribor, 1. oktobra - Zaposleni v mariborskem obratu Cimosa, ki so že nekaj časa na čakanju, so na pobudo sindikata SKEI danes opravili zbor delavcev, na katerem so jim sindikalisti pojasnili njihove pravice ob nedavno napovedani skorajšnji ustavitvi proizvodnje na tej lokaciji. Kakšna usoda jih čaka, naj bi izvedeli na ponedeljkovem srečanju z vodstvom družbe.